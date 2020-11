Carlos Vela FUERA de la Selección Mexicana ¿’Tata’ Martino le cierra la puerta?

El atacante azteca Carlos Vela desde su llegada a la MLS se ha convertido en una de las máximas figuras del LAFC y de la liga estadounidense, pero a pesar de ello no ha querido ser convocado por la Selección Mexicana y ante ello el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino habló sobre la situación que vive el atacante originario de Cancún.

Y es que estratega sudamericano pidió recientemente que no se compare la situación que viven los aztecas Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández; ya que el jugador del LA Galaxy no ha sido convocado por el bajo rendimiento mostrado desde su llegada a la MLS; mientras que el quintanarroense no ha querido vestir más la camisa del Tri.

Vale no volvería a la Selección Mexicana

El ‘Tata’ Martino en repetidas ocasiones a mencionado el querer contar con Carlos Vela, tras el nivel mostrado en el LAFC, pero se ha negado a volver a ser parte de la Selección Mexicana; caso contrario al de Javier Hernández, pues su bajo nivel no le ha dado para ser considerado por el estratega argentino.

El director técnico del cuadro azteca aseguró que no son cuestiones similares las de los delanteros mencionados y negó continuar en la insistencia para que Carlos Vela vuelva a la Selección Mexicana, ya que la postura del atacante no va a cambiar porque no han tenido comunicación.

Te puede interesar: Carlos Vela y Javier Hernández son los cracks en la venta de playeras de la MLS

La situación que viven los delanteros Carlos Vela y ‘Chicharito’ Hernández han hecho que el técnico Gerardo Martino se fije más en el trabajo realizado por Raúl Alonso Jiménez en los Wolves, Jesús ‘Tecatito’ Corona en el Porto e Hirving ‘Chucky’ Lozano en el Napoli; para los duelos de la Fecha FIFA de este mes de noviembre contra Corea del Sur y Japón en territorio austriaco; que La Verdad Noticias tendrá a información oportuna de los encuentros.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.