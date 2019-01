Carlos Vela: Era complicado decirle 'No' al Barcelona.

El atacante mexicano Carlos Vela ha mencionado en una entrevista que el Barcelona su buscó sus servicios y que a pesar de no ser un apasionado del futbol, era complicado negarse a una oferta del conjunto catalán.

“Entre clubes son los que toman la decisión, en este caso no se dio. Yo estoy muy contento aquí, si pasaba era una excepción, porque es el Barcelona, es un club, si no el más importante, sí uno de los más importantes del mundo y era una oportunidad que era complicado decir que no, pero después de ahí, el club sabe que yo estoy muy feliz aquí, que me encanta esta ciudad, este equipo, esta liga y quiero hacer cosas importantes aquí”.

El exdelantero de la Real Sociedad hizo mención de igual forma que en la vida hay oportunidades a las que no se puede uno negar.

“Ya tuve la fortuna de jugar allá muchos años, de demostrar que era capaz de competir contra los mejores y no tengo nada que demostrar. Si venía Barcelona o Real Madrid, yo creo que nadie, por más que diga que no me encanta el futbol, hay oportunidades que no se pueden desaprovechar y por eso era”, mencionó el delantero.

Cabe recordar que fue el futbolista Kevin-Prince Boateng fue el elegido por la directiva catalana para llegar en este mercado de invierno a reforzar el ataca blaugrana.