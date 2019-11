Carlos Vela ARREPENTIDO de no seguir consejos de otros futbolistas (VIDEO)

Carlos Vela ARREPENTIDO de no seguir consejos de otros futbolistas.

Carlos Alberto Vela Garrido vive uno de los mejores momentos en su carrera y así lo demostró en la temporada de la MLS, en donde para su equipo desafortunadamente no pudo conquistar la Final de Conferencia; sin embargo el ariete quintanarroense logró marcar 34 goles en la temporada regular. De manera reciente en una entrevista reveló que se arrepiente de no haber seguido algunos consejos de algunos futbolistas de más experiencia.

“Cuando era joven había gente que lo hacía (darme consejos), yo no los escuchaba, me hacía el loco, quería seguir a mi rollo y hoy me arrepiento de no haber hecho caso a todo lo que me decían jugadores de más jerarquía. Por eso quiero que los jóvenes entiendan que lo decimos por su bien. Uno llega y dice, ‘ah si estoy en el Arsenal es porque soy increíble y no me puede decir nadie nada’. Es el primer error que uno comete al ser joven e inexperto, siempre puedes mejorar, aún con 30 en una Liga que es menor que las de Europa vengo con actitud de que me comenten para ser mejor cada día”.

Carlos Vela lamentó no ganar el título de la MLS

De igual manera el originario de Cancún se lamentó que no pudo conseguir con su equipo el título de la MLS y además se dio tiempo para comentar su casi fichaje con el cuadro del Barcelona.

“Si hubiéramos ganado el título hubiera sido el año perfecto, tener todos los récords posibles en una Liga. Estuve cerca del Barcelona, necesitaban un jugador como yo y no se dio”.

Carlos Vela al ser cuestionado sobre un posible regreso a la Selección Mexicana aseguró que no le cierra la puerta a nada e incluso a un posible fichaje con equipos como Chivas y América, que se rumora lo estarían buscando en el receso de la MLS.

