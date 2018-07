Carlos Tevez tendrá serie biográfica.

La exitosa carrera del futbolista argentino Carlos Tevez será llevada a la pantalla chica, confirmándose que tendrá su serie biográfica.

Serie biográfica de Carlos Tevez podría salir en 2019.

Carlos Tevez de 34 años de edad ha tenido una carrera sorprendente en el futbol y esto será llevado a una serie biográfica para que la gente conozco un poco más de la vida del futbolista originario del barrio de Fuerte Apache.

La historia de Carlos Tevez será contada en una serie biográfica que pasará desde los inicios del “Apache” con el equipo de Boca Juniors en el 2001, equipo en el que milita y vive su tercera etapa con el equipo Xeneize.

El ídolo argentino de la afición de Boca Juniors es quien ha autorizado la producción de su serie biográfica, hasta el momento no se tiene la fecha exacta del lanzamiento de la serie; pero se estima que para el 2019 la afición pueda disfrutar de la historia de Carlos Tevez de 34 años de edad.

"Me están mandando el segundo capítulo de la serie, ya escrito. Es algo muy lindo y emotivo, porque cuento mi vida, que no todos la saben. Es fuerte para mí y para mi familia. El que hace de mí a los 12 y a los 16 es igual. Mi hermano me manda fotos y se guían por eso. El parecido es impresionante", mencionó Carlos Tevez para una entrevista en ESPN.

Carlos Tevez dijo que cree que la serie biográfica podría quedar lista para el 2019.

"La realidad es que vamos muy avanzados y creo que para el año que viene va a estar la serie", añadió.

Carlos Tevez de 34 años de edad surgió en Boca Juniors y ha jugado en Brasil con el Corinthians, en Inglaterra con el West Ham, Manchester United y Manchester City, en Italia con la Juventus y en China con el Shanghái Shenhua.