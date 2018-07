Carlos Sansores, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia.

Arrancó la cuenta regresiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Barranquilla, Colombia el próximo 19 de julio.

En este sentido y con la emoción a flor de piel, el quintanarroense Carlos Adrian Sansores Acevedo ya se encuentra concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

Sansores admitió sentirse ansioso para la inauguración de la justa deportiva donde cumplirá el sueño de competir por primera ocasión.

“Llego la hora de demostrar que puedo ser un atleta olímpico, Barranquilla es la prueba de fuego, me siento nervioso, pero sé que estoy muy bien preparado y me enorgullece como quintanarroense el tener la oportunidad de representar a México”, expresó el artemarcialista.

Carlos Sansores viajará el próximo 16 julio a Colombia, para presenciar del día 18 el izamiento de la bandera nacional en la Villa Olímpica y tomar parte de la inauguración oficial al día siguiente.

La participación de Carlos Sansores en Barranquilla será en la categoría de 87 kilos, del 20 al 23 de julio en el Coliseo Colegio Marymount, donde el quintanarroense y tricampeón de la Olimpiada Nacional (2015 a 2017), estará iniciando su camino a Tokio 2020, para lo cual participará también en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, del 11 al 13 de julio en Washington.

Actualmente Carlos entrena en el CNAR en la Ciudad de México, al lado de la Campeona Mundial María del Rosario Espinosa y de Saúl Gutiérrez quien obtuvo el tercer lugar mundial en 2015. “María es como mi guía, estoy aprendiendo mucho con ella, en especial técnica y estrategia, admiro su fortaleza nunca se rinde y siempre tiene un recurso. La experiencia y sus consejos son fundamentales en mi desarrollo para llegar en forma a Barranquilla con el sueño de ganar una medalla; en especial escuchar y cantar el himno nacional en lo más alto del pódium, ese es el reto”, recalca el artemarcialista quintanarroense.

Carlos Sansores es actualmente el máximo referente del taekwondo de Quintana Roo. Inició en 2009 y logró su mejor actuación como juvenil en el 2014 al conseguir el quinto lugar Mundial en China Taipei, iniciando así su concentración en el CNAR hasta el día de hoy. “Llevo cuatro años fuera de casa, extraño a mis padres, a mis amigos, pero el sueño de llegar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está cerca y eso me motiva a seguir luchando hasta lograrlo”.

Carlos Sansores, que ocupa actualmente la posición 110 del ranking olímpico en la categoría de más de 80 kilogramos, agradece el apoyo de Antonio López Pinzón, pues “el presi de COJUDEQ está al pendiente de mí y de todos los atletas que vamos a centroamericanos, nos tienen en un chat particular y con ello es posible tener comunicación directa ya que el apoyo del gobierno quintanarroense es fundamental para poder llegar más alto y destacar como deportistas de alto rendimiento”.

De la actuación del equipo quintanarroense en la Olimpiada Nacional 2018 comentó: “Fue buena, creo que faltó una o quizá otras dos medallas de oro pero es cuestión de seguir trabajando con ahínco. Deseo que mi carrera los motive a seguir adelante, es difícil pero con dedicación todo sueño se puede alcanzar”.

Además recalcó el deseo que pronto se pueda tener otro seleccionado de Quintana Roo en el equipo nacional: “Estoy muy orgulloso de representar a Quintana Roo y a México, mi actuación se la dedico a mis padres Carlos Antonio Sansores Gabourel y Susana del Rocío Acevedo Canales pues sin ellos no estaría aquí y no hubiera logrado esta carrera deportiva. Ellos son mi fortaleza, me han apoyado siempre y ahora más, porque mi sueño es ganar una medalla que me lleve a Juegos Olímpicos, y así motivar a que más jóvenes practiquen un deporte”.