Carlos Salcido rechazó ser Capitán de la Selección Mexicana

Carlos Salcido, quien recientemente ha extendido su contrato con las Chivas Rayadas del Guadalajara, sorprende con reveladoras declaraciones al decir que rechazó en dos ocasiones ser el Capitán de la Selección Mexicana de Futbol.

En una entrevista con ESPN, el defensa de 38 años, reveló que en general no le gusta ser Capitán. Según él, esta poca atracción hacia la capitanía surgía porque consideraba que no tenía la experiencia necesaria para llevar el gafete de Capitán.

“Nunca me gustó ser capitán, ni siquiera en la Selección Nacional. Los entrenadores me lo ofrecieron dos veces y no lo acepté porque no creía tener las tablas para hacerlo en Selección.”, comentó Salcido.