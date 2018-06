Carlos Salcedo, el Titán contra los tropiezos

Con sólo escuchar al futbolista Carlos Salcedo se puede entender que si bien su adolescencia fue complicada dentro del futbol, la madurez arribó de forma rápida a su vida y actualmente es Campeón de la Pokal en Alemania con el Eintrancht, ve los resultados de su esfuerzo y confirma que las decisiones claves que hizo fueron acertadas.

Carlos Salcedo, el Titán contra los tropiezos

"Difícil de explicarlo, porque al final no entiendes las cosas que pasan dentro de los problemas extracancha, pero al final yo tenía bien presente las cosas que quería y sé que estar alejado me iba a ayudar bastante. Llegó un club como Florentina, sabía de la importancia que tiene en Europa y me ayudó bastante, me sirvió muchísimo para llegar más maduro a la Bundesliga; al final debes de agarrarte de tu meta y pase lo que pase seguir adelante", declaró a RÉCORD.

Carlos Salcedo, el Titán contra los tropiezos

El 'Titán' no puede impedir mostrar la alegría de encontrarse muy cerca de vivir su primer Mundial, de igual manera como tampoco pudo esconder la separación que ha sufrido con su familia, la cual se ha empeñado en canalizar para emprender un futuro con muchas oportunidades a lado de las personas que se quedaron hasta este momento de su carrera.

Carlos Salcedo, el Titán contra los tropiezos

"Nada ni nadie es indispensable, ni en el nivel laboral ni en la vida, eso lo he venido trabajando con una persona con la que trabajó mi capacidad mental y son cosas que suceden. No soy indispensable ni para mi equipo ni para la Selección ni para mi familia, al final eso me ha ayudado a darme cuenta que quien quiera estar va a estar y quien no simplemente se aleja, o uno trata de tomar su distancia como yo lo hice y acepto lo que tengo; tengo un hijo maravilloso que me cambió la vida y al final qué mejor que me pueda estar viendo él y mi esposa, mis abuelos y la gente que en verdad ha querido estar ahí conmigo, al final lo disfruto mucho", especificó el jugador de 24 años.