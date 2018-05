Carlos Salcedo declara que en Eintracht no se han puesto límites

Para el zaguero del Eintracht y seleccionado nacional, Carlos Salcedo, los éxitos que consiguieron recientemente distintos seleccionados mexicanos que juegan en el futbol europeo, son pruebas de que se posee la capacidad para dar un golpe de autoridad en el Mundial Rusia 2018.

“Hemos demostrado que no nos tenemos que poner límites, la vida es así, vienen retos importantes y debes afrontarlos como son, salir adelante y demostrar por qué el mexicano también puede ser capaz de ser protagonista en ese tipo de escenarios”, comentó el tapatío, brillante Campeón de la Copa de Alemania a lado de Marco Fabián en el Eintracht Frankfurt.

Se VALIENTE y TEN FÉ +3 #DankeLangerMeier Una publicación compartida de Carlos Salcedo (@csalcedojr) el 5 May, 2018 a las 11:47 PDT

Y a pesar de que Salcedo todavía no ha tenido tiempo de dialogar con sus compañeros de Selección, está consciente de que el objetivo para todos será dar lo mejor frente a Alemania para hacer válido el buen momento por el que pasan la mayoría de los seleccionados que juegan en Europa.

“Creo que hemos hecho bien las cosas este año con nuestros equipos y qué mejor que antes de un Mundial. Antes uno no llegaba con tanto ritmo de juego, pero ahora se tiene, se sacan los resultados y todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en Europa este año, hemos hecho bien las cosas y ahora falta ejecutarlo en el primer partido (en Rusia)”, señaló el Titán a su arribo a Guadalajara para pasar unos días de descanso antes de incorporarse a la Selección Mexicana.

Finalmente, Carlos Salcedo aseguró que no esperaba recuperarse tan pronto de la lesión que padeció en el hombro izquierdo en el encuentro amistoso entre México y Croacia en marzo pasado.

“La verdad lo comenté al principio, no lo esperaba, que mi cuerpo reaccionara de esa manera, había declarado que iba a ver, que sería honesto con el profesor Osorio y mira, creo que la disciplina, el trabajo, eso siempre lo tengo presente y no lo puedo dejar escapar. Eso hoy me rinde frutos y espero en el Mundial también así sea”, finalizó.

