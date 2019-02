Carlos Sáenz aclara que el IDEY se ajustó al presupuesto y recortó a los aviadores

Carlos Sáenz aclara que el IDEY se ajusto al presupuesto y recortó a los aviadores

El director del Instituto del Deporte Idey, Carlos Sáenz Castillo, aseguró que el despido de entrenadores se debe a que muchos eran aviadores y otros no contaban con jóvenes prospectos para la Olimpiada Nacional.

En los últimos meses al Idey se le ha culpado de sacar gente sin justificación, pero el funcionario comentó que la realidad es otra y lo único que hicieron es ajustar el presupuesto en los atletas activos y entrenadores que tengan un trabajo de continuidad con los deportistas.

“Cuando asumí el cargo encontré un gobierno estatal con mil ochocientos millones de pesos en excedentes, por lo que reajustamos el organigrama para quitar un 20 por ciento del personal y así unirnos al programa de austeridad”, comentó Sáenz Castillo.

Señaló que al momento de tomar el mandado en el instituto se percató de que un coordinador era asistido por cuatro secretarias, por lo que no era coherente el pago de tanto personal.

“Encontramos a muchos aviadores, gente que cobraba sin presentarse a trabajar y que no aportaban nada al deporte yucateco. Otro de los temas es que notamos que las nóminas estaban muy infladas y que había 15 direcciones, así que algunos departamentos pasaron a ser jefaturas para ajustarnos al presupuestos”, ya que el gobierno federal recorto al estado 3 mil 387 millones de pesos.

Entre las irregularidades que encontró fue que la disciplina de fútbol que tiene un par de años sin participar en la Olimpiada, el instituto le pagaba a cuatro entrenadores 5 mil pesos y al coordinador 20 mil, y no contaban con jugadores.

A eso añadió que en la nómina del Idey se daba apoyo a ex deportistas que en su momento dieron buenos resultados a Yucatán, pero son ex atletas que tienen muchos años sin competir y no había algo que justificara que siguieran cobrando, por lo que se les retiro del recurso.

“Era una fuga, así que priorizamos las cosas y recortamos el apoyo porque nuestra prioridad es darle a los atletas activos y a futuros talentos que nos puedan representar en la Olimpiada”.

Finalizó al decir que los entrenadores que ya no están cobrando en el instituto, pero que tengan un grupo de atletas que busquen salir adelante para representar a la penínsulas se les podrá ayudar ya sea en el transporte, hospedaje o comida.

En cuanto al Centro Paralímpico, donde Rene Ledezma ha sido blanco de críticas dijo que “Es una persona que se ha encargado de ir levantando poco a poco el lugar, ahí en especial había mucha gente que cobraba y no trabajaba, por lo que le tocó limpiar el Paralímpico y eso le ha traído críticas. Sin embargo, confiamos en su capacidad para seguir impulsando a los jóvenes de dicho centro”.