Carlos Hermosillo y Carlos Santos PELEAN en Twitter por el Clásico Joven.

Han pasado cuatro días de la goleada de 5-2 por parte del Cruz Azul al América en el Clásico Joven y los estragos de dicho partido se siguen notando, de manera reciente fueron las leyendas de ambos equipos, Carlos Hermosillo y Antonio Carlos Santos; quienes en Twitter se enfrascaron en una discusión en dicha red social por el encuentro correspondiente de la Jornada 13 del Apertura 2019 de la Liga MX.

Los seguidores del Cruz Azul viven un momento de euforia por la victoria obtenida el pasado fin de semana y por ello el máximo romperedes en la historia el equipo de La Noria recordó en Twitter la goleada, pero al parece a su ex compañero en América, Antonio Carlos Santos no le pareció y le respondió de manera contundente.

Yo pensé que ya te habías bajado del barco del Cruz Azul pero te conformas con ganar un partido ,pero en qué lugar estás en la tabla ����✌️12������ y 23 años de su último título de que hablas ?debería darte vergüenza en lugar de andar de porrista bipolar porque estás perdido !!�� https://t.co/WNO3Fa4jmS — Carlos Santos (@negrosantos13) October 9, 2019

Carlos Hermosillo desconoce a Carlos Santos en Twitter

El ex mediocampista y una de las más grandes leyendas del equipo de Coapa le recordó a Hermosillo que el equipo del Cruz Azul tiene más de 23 años sin conquistar el título de Liga MX y además de que en el 2013 y 2018, el América les ganó un par de finales; esto sin contar la que en la temporada 88-89 ganaron ambos como jugadores vistiendo la casaca del América.

Santos, quien es, el enmascarado de plata de el me hablas, mis respeto el si era un gran luchador y figura , Santos, Santos uuuufffff no se si hables lo de la iglesia católica, perdón no se de quien hables, jajajajajajaja ajuuua — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) October 9, 2019

Ante el comentario del carioca Antonio Carlos Santos, el ex goleador del Cruz Azul y de la Selección Mexicana, dijo no conocer al ex futbolista del América, bromeando con haber confundido a su ex compañero con la leyenda de la lucha libre, el ‘Enmascarado de Plata’, ‘El Santo’.

No es la primera ocasión en estos días que ‘El Negro’ Santos se engancha en redes sociales por el encuentro del pasado fin de semana, pues de igual manera lo hizo con Beto Valdes, comentarista de Televisa Deportes.

