Carlos Hermosillo se ríe de Ricardo Peláez.

El ex futbolista de Cruz Azul Carlos Hermosillo se ríe de Ricardo Peláez, luego de las declaraciones que hiciera el Presidente Deportivo de que las contrataciones celestes para el Apertura 2018 se hicieron sin la necesidad de intermediarios y de llamadas telefónicas.

El goleador de Cruz Azul y Campeón en el último título de “La Máquina” en la Liga MX, Carlos Hermosillo declaró a lo expresado por Ricardo Peláez.

Hermosillo se ríe de las declaraciones de Peláez.

"Si recibió llamadas o no recibió llamadas de nuestro amigo de Miami, no es tema. Es un tema que a mí me da risa y que me aburre porque cuántas veces no hemos escuchado de que 'ya me peleé, estoy peleado con él, ya no nada', y resulta que siguen así las cosas, pero en esta oportunidad vamos a darle el derecho de que Ricardo nos demuestre y creo que así va a hacer, que él está haciendo las cosas y que él va a lograr lo que tanto anhelamos, ahora ojo, no se logra en una temporada", comentó el Campeón con el cuadro cementero en 1997 a través de una entrevista con ESPN AM.

De igual manera en las contrataciones de Cruz Azul, el directivo Ricardo Peláez hizo énfasis que él y el presidente del equipo, Guillermo Álvarez , fueron los únicos que intervinieron en las contrataciones para el Apertura 2018 de la Liga MX.

"Lo único que puedo decir es que ojalá que funcione, cuántas veces no hemos escuchado lo mismo. Yo creo mucho en lo que está haciendo Ricardo, lo apoyo, es una extraordinaria persona, es un hombre decente, que no se va a dejar manejar".

Para Carlos Hermosillo lo más importante es que los futbolistas sepan la responsabilidad que conlleva ser jugador de Cruz Azul.

"Al fin y al cabo lo que más importa son los resultados. Ojalá que estos jugadores sepan a donde llegan y que sepan dar los resultados que se esperan de ello, eso es lo más importante", añadió.