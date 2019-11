Carlos Hermosillo para Director Deportivo de CRUZ AZUL

La cooperativa de la Cruz Azul y el Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul A. C., se volverán a enfrentar porque el sábado se hará pública la estructura que compone la entidad, y en ese mismo evento, por parte de una fracción de la cooperativa, se busca postular a Carlos Hermosillo para desempeñar el cargo de director deportivo del equipo.

El 88 aniversario de la cooperativa se celebrará en el estado de Hidalgo, concretamente en Ciudad Cooperativa, en donde algunos integrantes de dicha organización planean darle más fuerza a la propuesta de hacer de Hermosillo el Director, ya que tiene mucha historia con el club y la experiencia que a su criterio es adecuada para cubrir el puesto que Ricardo Peláez ocupaba.

Por su parte, Carlos Hermosillo no tendría todas las facilidades para tomar el puesto, porque no existe una relación cercana con Guillermo Álvarez, además de que no se ha tomado en cuenta si el cementero retirado estaría interesado, ya que a otros medios les ha confirmado que no asistirá al evento de la cooperativa, sin embargo se siente agradecido por la atención que los integrantes de la cooperativa han tenido en contactarle para extenderle la invitación.

Víctor Manuel Velázquez y Juan Antonio Marín serán los que presidan el evento de los 88 años de la cooperativa de la Cruz Azul, ya que son líderes de un grupo de dicha organización, por lo mismo, se espera que haya diferencias , ya que dentro de la misma cooperativa las opiniones están divididas.

Carlos Hermosillo comienza su historia con la Máquina en 1991 y del 93 al 96 fueron sus mejores temporadas en el club, marcando 27 goles para la temporada 93 - 94, 35 para la 94 - 95 y 26 para 95 - 96, convirtiéndolo en el máximo goleador del Cruz Azul, sin contar la famosísima final contra León en el 97, cuando Comizzo le pateó el rostro provocando el penal que le diera el octavo campeonato a los cementeros.

