Carlos Hermosillo EXPLOTA contra Hugo Sánchez.

No cabe duda que Carlos Hermosillo y Hugo Sánchez son dos de los más grandes delanteros que ha visto nuestro país, ídolos del futbol mexicano y quienes en su momento coincidieron en Selección Mexicana; de forma reciente el máximo artillero del conjunto del Cruz Azul explotó en contra del Pentapichichi.

No es la primera ocasión que Carlos Hermosillo se va en contra de Hugo Sánchez, a quien criticó por su paso en la Selección Mexicana, no dudo de su capacidad como futbolista; pero si puso en tela de juicio lo realizado por el más grande jugador mexicano en su paso por el equipo azteca.

"¿Qué hizo Hugo en la Selección? Nada. Su carrera, la cual respeto y admiro, fue internacional. Que no se nos olvide que cuando eliminaron a México ahí estuvo metido".

Pero eso no fue todo, ya que además ‘El Grandote de Cerro Azul’ le tundió porque en México 1986 no apareció y se escondió en el duelo ante Alemania y que en Estados Unidos 1994 en su única aparición perdieron ante Noruega.

"En el 86 se la pasó masajeándose fuera de la cancha en el partido más importante que era Alemania y en 1994 no jugó, jugó un partido y el partido que jugó perdimos”.

No cabe duda que el máximo artillero del equipo de La Noria no tuvo pelos en la lengua para hablar del para muchos el mejor futbolista en la historia de México. En las estadísticas el ex futbolista Carlos Hermosillo se ubica en el quinto puesto con 34 goles de los máximos romperredes de la Selección Mexicana, mientras que Hugo Sánchez aparece en el décimo puesto con 28 tantos logrados en su paso por El Tri.