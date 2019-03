Carlos Franco vence a los mares yucatecos

El nadador Carlos Franco continúa “viento en popa” con su preparación, luego de lograr un recorrido de 30 kilómetros que tuvo como salida el puerto de Sisal y llegada las aguas de Celestún.

El yucateco volvió a demostrar su capacidad sobre las aguas abiertas y en esta ocasión terminó la ruta en un tiempo de ocho horas con 20 minutos.

“Fue un recorrido muy fuerte, pero lo termine bien y satisfecho. Me siento mejor que nunca y esto me da una pauta para saber lo que he avanzado y lo que tengo que mejorar para mi próximo reto”.

Fueron 30 km que Franco nado en las aguas yucatecas como parte de su preparación previo a la triple corona.

“Fue un buen nado, lo que esperaba, ahora continuare fortaleciendo el entrenamiento para estar listo en la siguiente travesía”, comentó.

El siguiente reto de Carlos será el 14 de julio cuando emprenda la aventura al mar abierto de la isla de Manhattan, con un recorrido de 46 kilómetros.

Sabe que es nadar en otros mares al ser el mexicano número 31 en atravesar el Canal de la Mancha hace unos meses.