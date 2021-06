Carlos Bilardo, ex DT de Argentina todavía no se entera de la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona impactó a todo el mundo, y tras casi siete meses de su partida, no hay nadie que no sepa la tragedia, o eso es lo que pensábamos, pues existe una persona que todavía no se entera.

Carlos Salvador Bilardo, fue un famoso director técnico de Argentina, quien se convirtió en la de las figuras más cercanas a Maradona, sin embargo, una enfermedad degenerativa lo condenó a pasar el resto de sus días en una casa de asistencia.

Durante los últimos días se reveló que a pesar de que la muerte de Diego Armando Maradona fue un suceso mundial, Carlos Bilardo todavía no tiene idea de que uno de sus amigos más cercanos ha fallecido.

Carlos Bilardo no sabe de la muerte de Maradona

El ex DT de Argentina padece una enfermedad neurodegenerativa y la noticia podría empeorar su estado

Para familiarizarte un poco, te informamos que Carlos Bilardo fue el director técnico de la selección argentina durante el mundial de 1986, cuando surgió ‘La mano de Dios’, la jugada que hizo a Maradona una leyenda.

Debido a una enfermedad neurodegenerativa, Carlos Bilardo vive en una casa de asistencia, donde recibe cuidados por parte de personal especializado y de su familia, quienes están coludidos para evitar que se entere de la muerte de ‘El 10’.

Durante las transmisiones de la Copa América, se han realizado homenajes a Maradona, mismos que los enfermeros evitan que vea cambiando de canal la televisión cuando aparecen para no alterarlo con la noticia.

Maradona muere y su DT no lo sabe

Los enfermeros le cambian el tema a Carlos cuando pregunta por Maradona

Por otro lado, Jorge Bilardo, hermano de Carlos, habló sobre el legado de Maradona para Argentina en el mundo, y explicó el por qué todavía no le revelan a Carlos la muerte del astro del fútbol, pues su delicado estado podría complicarse con el shock de la noticia.

Mientras tanto, los homenajes para Maradona continúan, siendo uno de los más destacados durante el debut de Argentina en la Copa América, donde la Conmebol le dio la despedida que se merece tras sus aportaciones al deporte.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.