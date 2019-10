Carlos Albert ARREMETE contra los jugadores de la Liga MX (Video).

El conjunto del Veracruz se encuentra sumergido en una crisis no solamente de resultados (cerca de 40 juegos sin ganar), sino que de igual manera en adeudos de parte de la directiva con sus jugadores, cuerpo técnico y personal del equipo escualo, el ex futbolista y ahora comentarista deportivo Carlos Albert arremetió en contra del gremio de jugadores de la Liga MX, al no mostrar el apoyo a sus compañeros de profesión del equipo jarocho.

Como ha sido una costumbre y a lo largo de la vasta trayectoria en los medios de comunicación de Carlos Albert, explotó en contra de los futbolistas de la Liga MX que no han querido apoyar a la plantilla del Veracruz, quienes atraviesan por una crisis y que en los últimos tres meses no han recibido pago alguno y en algunos otros casos van por casi medio año sin recibir su salario.

Explota Carlos Albert contra los futbolistas de la Liga MX

"No es cuestión únicamente de dinero, es cuestión de tener valores personales y defender tu ética, eres un ser humano, no eres un pinche perro al que le pueden aventar un hueso cuando se les de la gana. No se trata de que coman, se trata de que tengan dignidad todos los futbolistas de México", aseguró el ex futbolista Carlos Albert durante su programa en RadioCentro Deportes.

El ahora comentarista deportivo, Carlos Albert de 76 años de edad, puso como ejemplo las situaciones que se han vivido con jugadores de las Grandes Ligas y de la NFL en Estados Unidos, quienes se unen por cualquier injusticia con los principales actores de deporte y pese a que ganan millones de dólares, se solidarizan.

Algunos se han unido a la situación que vive el cuadro del Veracruz, sobre el apoyo de un paro en la Jornada 14 del Apertura 2019 de la Liga MX, pero no es nada concreto;pues no todos han manifestado el compromiso con los futbolistas escualos.

