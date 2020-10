Carlos Aguilar en Azteca Deportes SE CANSÓ de no tener oportunidades.

Considerado como uno de los más grandes en las narraciones de boxeo en la actualidad y de todos los tiempos, Carlos Aguilar, mejor conocido como ‘El Zar del Boxeo’ explicó recientemente en una charla con Javier Alarcón el cansancio que vivió en Azteca Deportes y que le orilló a tomar la decisión de irse a Televisa Deportes/TUDN.

El arraigo que forjó en su paso por la televisora del Ajusco con las épicas trasmisiones del Box Azteca, son simplemente inigualables, pero a pesar de ello el afamado narrador deseaba experimentar las mieles de otros deportes y eso detonó que decidiera aceptar la oferta realizada por Televisa Deportes/TUDN.

"Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir 'quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales'. Me cansé de levantar la mano muchas veces".

Aguilar quería narrar futbol y en Azteca Deportes se lo negaron

Carlos Aguilar señaló en la entrevista realizada por Javier Alarcón que los directivos de TV Azteca se negaron a la petición efectuada por ‘El Zar del Boxeo’, pues lo querían en el deporte de los puños por su importancia y al final decidió aceptar la decisión y seguir bajo la disciplina de la empresa.

Cuando se acercaba el momento de la renovación de su contrato para seguir en Azteca Deportes, llegó una oferta de Televisa que era lo que buscaba Carlos Aguilar, misma que interesó de forma inmediata y que aceptó por el deseo de probar en otras áreas del deporte; como lo ha hecho ahora y que ha informado con anterioridad La Verdad Noticias.

"Increíblemente, cuando estaba en el proceso de negociación, llega la oferta de Televisa, me dicen que quieren voces nuevas, hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema".