Dentro del mercado de fichajes en el fútbol europeo, ahora suena Cristiano Ronaldo para salir de la Juventus, aunque no sería para fichar con el París Saint-Germain (PSG), sino con el Real Madrid. Según fuentes cercanas, el estratega Carlo Ancelotti buscaría el regreso de “El Bicho” a La Liga con el conjunto merengue, club donde el astro portugués se convirtió en ídolo.

La misma fuente precisó que Ancelotti ya habría tenido contacto con el Comandante, quien apenas reportó con el conjunto italiano frente al inicio de la temporada en la Serie A. En otro tenor, se tocó el tema de Kylian Mbappé, quien desde hace varios meses ha estado sonando como próximo fichaje del Madrid; el mercado de fichajes está a 14 días de terminar.

La Verdad Noticias informa que, en previas ocasiones fue el propio Florentino Pérez quien descartó un posible regreso de Cristiano Ronaldo a la “Casa Blanca”.

Cristiano Ronaldo fue contactado por Ancelotti

Carlo Ancelotti quiere de regreso a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Según con información del periodista Edu Aguirre, el director técnico quiere de regreso al portugués en el Real Madrid. Es más, el comunicador afirmó en el programa El Chiringuito que el preparador se ha contactado con la representación del ídolo portugués (Jorge Mendes) y la gente próxima al actual hombre de Juventus.

“El entrenador que quiere fichar a Cristiano Ronaldo es Carlo Ancelotti. El técnico trasalpino está insistiendo en la vuelta del portugués al Real Madrid. Ya habló con su entorno, la relación es maravillosa y le quiere de vuelta. La opción está ahí. Por lo tanto, Ancelotti inicia todo, se puede dar o no”, precisó Aguirre en el conocido espacio deportivo.

¿Hay puerta cerrada a CR7 en el Real Madrid?

A pesar del deseo del técnico italiano, hace solo un par de meses, el presidente Florentino Pérez se encargó de descartar el regreso de CR7 al Santiago Bernabéu. “Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, sentenció el titular de los merengues el día que habló sobre la Superliga.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo podría convertirse en el protagonista de un movimiento inesperado a dos semanas de cerrar el mercado de fichajes en Europa. Esto porque el diario deportivo Corriere dello Sport lanzó en la portada impresa del martes que el delantero portugués busca marcharse de Juventus y tiene como destino el Manchester City.

