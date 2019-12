Carl Frampton sufre FRACTURA en ambas manos tras combate (VIDEO)

El ex campeón mundial de dos divisiones Carl Frampton, sufrió una terrible lesión pocas veces vista dentro del mundo del pugilismo, ya que hace unos días fue diagnosticado con fracturas en ambas manos luego de su victoria contra Tyler McCreary, en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Carl pagó cara la victoria

El boxeador originario de Irlanda del Norte dominó de principio a fin al estadounidense, incluso, logró derribarlo en dos ocasiones con una combinación de golpes letales al cuerpo, pero el KO no llegaría ya que terminó llevándose la victoria por decisión de 10 asaltos en su combate de peso Ligero junior el sábado por la noche en la cartelera de Top Rank Boxing en ESPN+ en The Cosmopolitan of Las Vegas.

Frampton mandó a la lona a su oponente en dos ocasiones

Días después de la pelea, Frampton pensó que se había vuelto a fracturar la misma mano izquierda que se rompió en un extraño accidente el pasado mes de agosto, en donde un pilar de concreto cayó sobre de él mientras se encontraba en el lobby del hotel donde disputaría una pelea.

Frampton sufrió un accidente en un hotel

Framtom sufrió una fractura aguda

sin embargo, finalmente resultó que Frampton se fracturó las dos manos durante el combate contra McCreary, lo que corroboró él mismo después de una visita al especialista Mick Hayton en Manchester, Inglaterra, quien le confirmó que sufrió una fractura en la base de su tercer metacarpiano en su mano derecha durante la pelea.

Finalmente la fractura se confirmó

El jueves, Frampton de 32 años de edad, detalló su diagnóstico de mano en las redes sociales. Sufrió una fractura "aguda" del quinto metacarpiano en su mano izquierda en el mismo lugar donde sufrió la fractura en agosto. Frampton dijo que se volvió a fracturar en el primer asalto contra McCreary.

Frampton aseguró que volverá más fuerte que nunca

Una vez que sus manos estén curadas, el plan para Frampton (27-2, 15 KOs), un ex campeón mundial de peso Pluma junior y unificado de peso Pluma junior, es desafiar al campeón mundial de peso Ligero junior Jamel Herring en la primavera en Belfast. "Volveré con una explosión en 2020", apuntó de manera convincente Frampton.

