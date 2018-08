Cardozo manda elogios a Chofis López

Con dos goles de Javier López, Chivas logró su primera victoria en el torneo y fue merecedor de los elogios de su técnico, José Cardozo, quien calificó a Chofis como un futbolista distinto y que puede resaltar diferencia de manera recurrente.

“Es un chico que recibe a veces mucha presión por como es y el comportamiento que tiene. Ha tenido muy poca continuidad en el equipo titular, y no conmigo, con otros técnicos. Tratamos siempre de convencerlo de que esto no es solamente de un partido, es de muchos por el talento que tiene. Es un jugador distinto, que marca la diferencia cuando él está bien física y mentalmente”, aclaró.

Por otro lado, el guaraní reconoció que no se ha deshecho de la presión que cargaba por no poder ganar, debido a que el lugar que tiene el Guadalajara en la clasificación general no lo satisface.

“Yo sigo igual de presionado porque no es el lugar en el que debe estar Chivas. El triunfo nos ayuda a descomprimir cosas; estábamos dolidos y tristes por no poder ganar jugando bien. Tampoco estamos cómodos porque la situación y los puntos que tenemos no son el lugar que merece Chivas. Debemos seguir trabajando, tenemos un plantel joven, pero con mucho talento. Debemos enfocarnos en hacer el juego que nos gusta a todos”, declaró.

Lamenta el mal arranque del torneo

Finalmente, Saturnino se mostró feliz por el triunfo, sin embargo, expresó su lamento por haber permitido escapar puntos en el comienzo del certamen.

“Hoy me voy tranquilo por la presión que teníamos de venir a ganar a una cancha difícil. Sabíamos que el rival no nos iba a dejar jugar mucho y por eso el planteamiento que hicimos. Nos vamos contentos con el triunfo. Es una pena que perdiéramos puntos importantes, pero de hoy en más no debemos regalar nada y sumar de a tres siempre”, finalizó.