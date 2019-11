Cardozo HUMILLA al América, se cumplen 16 años (VIDEO).

José Saturnino Cardozo ha sido uno de los mejores delanteros que ha llegado al Futbol Mexicano, marcando una época dorada con el equipo del Toluca; ‘El Príncipe Guaraní’ prácticamente le hizo gol a todos los rivales pero sin duda alguna una de sus víctimas preferidas era el América y justamente hoy se cumplen 16 años de uno de los mejores goles en su carrera en contra del equipo americanista.

En una jugada magistral en donde quedó demostrado lo que era el Toluca de Cardozo a nivel colectivo, en una jugada que la inició desde su propio terreno de juego y que finalizó al mandar el esférico al fondo de las redes.

Aquella tarde del 1 de noviembre de 2003 en el Nemesio Diez se vivió una goleada que jamás olvidarán los aficionados al futbol, en especial los americanistas y choriceros; con un contundente 6-0 a favor de los mexiquenses y en donde Cardozo y el Toluca humillaron al América con un gol colectivo y de antología.

Cardozo marca un gol humillante al América en el 2003

Fue en la Jornada 16 del Apertura 2003 cuando se vivió un momento épico en La Bombonera, los de Coapa se quedaron con un hombre menos a los 16 minutos de acción por la expulsión del colombiano Frankie Oviedo y los demonios del toluca aprovecharon dicha situación. Pues los goles cayeron en cascada a los minutos 10', 38', 52', 68'; sin embargo el tanto que se convirtió en una obra de arte fue al minuto 75’.

Vicente Sánchez recuperó el esférico y cedió el balón para José Cardozo, éste desbordó por la banda y se quitó la barrida de Ricardo Rojas picando el esférico, para posteriormente dar un pase a Sinha y hacer una pared, que culminó con un servicio para el ‘Chiquis’ García, quien finalmente mandó un centro raso a segundo poste donde apareció ‘El Príncipe Guaraní’ para culminar la obra de arte.

"Veo que habían muchos espacios y comienzo a arrancar con la pelota, se me barre Rojas y yo la levanto, se la paso a Sinha; yo siempre le silbaba a mis compañeros, y cuando el Chiquis amaga, yo le silbo, fue cuando me pasó la pelota, y yo entro solo a segundo palo... Fue un gol fantástico por los compañeros que tenía, primero Vicente, luego Sinha, el Chiquis, jugadores que jugaban para el equipo. Hacía mucho tiempo que no se veía un gol así", recordó José Saturnino Cardozo hace un años para el club Toluca.

