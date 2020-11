Cardi B le copia el look a Billie Eilish y los fans no saben qué pensar

A los fans de Billie Eilish les encantará el nuevo look de Cardi B.

Cardi B comenzó su fin de semana con un peinado nuevo para el 'Gram, y vale la pena cada vistazo, pues se ha inspirado en otra famosa para su nuevo estilo.

La rapera de "WAP" sorprendió a los fanáticos el viernes (20 de noviembre) cuando se tiñó sus mechones oscuros habituales con rayas de verde limo, una estética audaz que recuerda a cierta estrella del pop.

Billie Eilish encanta con su características mechas verdes

“¿A dónde vamos cuando nos dormimos? .... Sneaks: Cardiboks”, escribió la cantante con una foto de ella posando en su Lamborghini ombre verde y gris. La leyenda también está inspirada en el título del álbum debut de Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go?.

Cardi B se inspira en Billie Eilish para su nuevo look

Cardi da candente giro a look de Billie

En un nuevo vídeo, la joven de 28 años luce su nueva colección Reebok y un sexy atuendo negro, todo mientras muestra su cabello recién teñido, que complementa su look.

Como si no estuviera claro, el nuevo look de Cardi B se inspira en la cantante de "Bad Guy", con quien el "do verde y negro" se ha convertido en sinónimo. Y los fanáticos de ambas viven por ello.

“Le diste cuerpo a este cardi”, escribió un usuario de Instagram, mientras alguien más elogiaba, “¡¡¡Aunque patean y peinan !!! Parece dinero honey yaaaasss”.

El cambio de cabello se produce pocos días después de que Billboard nombrara a Cardi B como la Mujer del año por su próximo evento Women in Music, como te informamos en La Verdad Noticias.

“¡Gracias Billboard! Ahora puedo mostrar las estadísticas, pero eso me llevará todo el día B — ¡h batió récords! " Cardi dijo en un video celebrando la noticia. "Gracias BARDIGANG sin alentarme a todos mientras el mundo estaba en mi contra y criticando cada movimiento que no habría hecho aquí todos los días y usar mi voz para variar”.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

¿Qué te parece el nuevo look de Cardi B?, ¿Crees que luce mejor que Billie Eilish? Dinos en los comentarios.

