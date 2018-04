Captan fantasma en el Estadio de Huracán de Argentina

El vigilante del estadio de equipo Huracán de Argentina ha captado el momento en video relata unos fenómenos extraños que ocurren en el estadio del equipo argentino, tratándose de un posible fantasma, el video se ha vuelto viral y está dando de qué hablar en redes sociales.

El Estadio Huracán, casa del Club Atlético de la Primera División de Argentina, fue escenario de una grabación difundida por un guardia de seguridad del lugar, en el cual supuestamente fue testigo de presencias paranormales que deambulan por el recinto.

Supuesto fantasma en el estadio de Huracán.

"Lo grabo para que la gente me crea", señala un vigilador mientras recorre las instalaciones y llega hasta una puerta que se abre y cierra sola.

El vigilante del estadio de Huracán se escuchaba con la voz entrecortada y con temor por la situación que vivió y quedó captada en un video.

Fantasma en el estadio de Huracán

En el video que circula en redes sociales, se puede observar como una sombra pasa a lado del vigilante mientras se escuchan ruidos extraños de fondo.

"Son como las once de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después lo vea la gente. Esto nunca me pasó y lo quería grabar", relata el guardia en la grabación.

Finalmente, el empleado llega hasta un sector de vestuarios y se observa una puerta que se abre y cierra sola en varias oportunidades. “La pu… que lo parió”, grita el hombre, tras lo cual toma valor y abre la puerta, demostrando que el vestuario estaba deshabitado.

“¿Cómo mie… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir”, cierra el video, en el que incluso puede verse (en el 1.09) una sombra recorriendo el cuarto.