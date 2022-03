Captan en video el alma de un hombre, abandonando su cuerpo

En TikTok circulan todo tipo de videos, aunque en su mayoría son graciosos o entretenidos, pero en esta ocasión, se viralizó uno en donde se ve cómo el fantasma de un hombre, pues en la imagen aparece el sujeto recostado y en un momento, se ve la separación de su alma.

Aunque se trata de un video editado, ha generado mucha expectativa entre millones de usuarios en redes sociales, pues para muchos parece muy real, además de que han señalado abiertamente que son creyentes de este tipo de sucesos.

Fantasma captado en video

En el corto video que rápidamente tomó relevancia en redes sociales, se ve al hombre acostado sobre una cama, mientras todo lo demás está a oscuras, y se ve claramente cómo su alma se separa del cuerpo para posteriormente caminar y desaparecer del cuadro.

Conforme más se aleja del cuerpo, más rápido se desvanece y se hace invisible para el ojo humano, lo que despertó aún más terror entre los usuarios.

Hasta el momento, este contenido cuenta con un total de 169 mil 700 likes y 4 mil 31 comentarios, además de haber sido compartido 7 mil 792 veces, aunque éstas cifras aumentan a cada momento.

Este podría ser uno de los videos de fantasmas más virales de toda la plataforma de origen asiático, aunque algunos usuarios han intentado reportar el video, sigue circulando en internet.

¿Qué es un ser paranormal?

La ciencia no tiene una explicación exacta

Aún no hay un término en específico, pero la ciencia señala que es un ser que no puede ser detectado. Se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de la base de la ciencia; no puede ser compatible con la norma de las percepciones.

Cuando captan a fantasmas en video, se genera un gran shock entre los que llegan a ver las imágenes.

