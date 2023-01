Caprichitos “no” Herrera ante el deseo de Ochoa de jugar con el Tri

Hay que ver cómo llega porque también ‘llevar a un jugador por cumplir, por hacerle su capricho’ Fuertes declaraciones del Piojo Herrera ante deseos externados por parte del cancerbero mexicano.

El arquero mexicano Ochoa, decidió no renovar con los de Coapa y así poder regresar al Viejo Continente, confesó sus deseos de poder llegar en forma para jugar su sexta copa del mundo de cara a lo que será el Mundial de México-Estados Unidos-Canadá en 2026.

Aún cuando llegaría con 41 años de edad, ante ello el Director Técnico y muy posible candidato a dirigir por segunda vez a la selección mexicana no se guardó nada y declaro:

“Está en un momento donde quiere seguir levantando la mano, hay que ver cómo llega porque también ‘llevar a un jugador por cumplir, por hacerle su capricho’, tampoco se vale porque hay otros que están peleando".

"Es una posición difícil en México porque ahora no hay tantos como antes, hoy levante la mano con mucha firmeza Acevedo, hoy toca la decisión de Malagón de irse al América, pero yo creo que hay posibilidades, pero también muy pocas”.

Después de que no renovara contrato con las águilas el ahora ex del América tiene experiencia en el futbol europeo después de militar en clubes como el Málaga, Granada, Ajaccio y Standard de Lieja. Con tres Mundiales jugados a cuestas (asistió a cinco), Guillermo Ochoa es considerado ya un guardameta legendario en el futbol mexicano y, específicamente, en el Club América.

Miguel 'Piojo' Herrera fue despedido como entrenador de los Tigres UANL, después de que en tres torneos no fue capaz de conseguir ningún título con una de las nóminas más altas de la Liga MX y del continente.

Por lo que es un fuerte candidato para dirigir al Tri, ya que a su salida de los Tigres, luego de ser eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2022, ha tenido oportunidades de volver a dirigir.

No obstante, en la mente del Piojo, campeón con el Tri en la Copa Oro 2015, la prioridad es aguardar por una oportunidad de regresar al combinado mexicano.

"Me han buscado de fuera, siempre he dicho que Catar y Arabia, pero sigo insistiendo que voy a esperar este proceso de selección, que se decida cuál va a ser el DT porque si me llaman estoy listo. Si me dicen 'tienes un proyecto', lo tengo. Tengo la capacidad y experiencia con mi cuerpo técnico, pero también estamos listos para proyectos de cualquier otro lado. Pero en este momento es esperar y ver si se da la posibilidad de estar en selección", externó.

