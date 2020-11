Capello: “Contra este Real Madrid Mediocre, el Inter podría haber hecho más”

El ex técnico del Real Madrid, Fabio Capello, quitó mérito a su antiguo club tras la victoria ante el Inter de Milán, 2-0 en el partido de la Champions League del miércoles en San Siro.

Capello dijo no haberse sentido impresionado por la victoria del club español, al que se refirió directamente como “mediocre”, y culpó a las malas actuaciones del Inter en el encuentro.

“El Inter comenzó mal y sin determinación, en la primera mitad siempre se encontraron en dificultades”, le dijo el ex técnico italiano a Sky Sports, citado por el diario AS, y agregó: “En la segunda parte con cuatro defensas me gustó más el Inter”.

“Contra este Real Madrid Mediocre, el Inter podría haber hecho más”, aseveró.

El chileno Arturo Vidal dejó al Inter con un hombre menos cuando quedaba más de medio partido por delante, luego de acumular dos amarillas en menos de diez segundos por reclamar al árbitro.

0-2. El Madrid gana otra "final" en Milán.



⚽️ Hazard, de penalti, y Rodrygo, nada más salir, marcaron en San Siro.

�� La roja a Vidal en el 33' allanó el camino.

�� El Inter, hundido. #InterReal #UCL



�� https://t.co/A9sKnxzcXT



�� Matteo Bazzi pic.twitter.com/5brCN2MOSg — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 25, 2020

Capello también hizo referencia a las tácticas del actual líder del Inter, Antonio Conte, de quien dijo que podría haber llegado el momento de hacer modificaciones en su alineación titular.

“Lukaku no fue una fuerza impulsora y el error de Vidal no es admisible. Si el equipo no funciona así, tal vez sea el momento de cambiar el sistema táctico ".

El Madrid aprovechó la pesadilla del Inter

El Real Madrid se fue arriba en el marcador con un penalti provocado al minuto 7 del juego, cuando Nacho fue derribado en el área del club azzurri. Eden Hazard concretó la anotación.

Poco antes del medio tiempo, Rodrygo, quien acababa de entrar de cambio, amplió la diferencia con su primer toque, un remate inteligente que agradeció al centro de Lucas Vázquez.

Como he comentado en La Verdad Noticias, los blancos no han tenido la mejor de las temporadas, ocupando actualmente el cuarto lugar en La Liga, y llegaban a Sain Siro con urgencia de una victoria.

Zidane aún no convence a muchos aficionados madridistas que han visto a su equipo ser humillado esta temporada.

Las declaraciones de Capello ocurren cuando el Inter es el último clasificado en el Grupo B de la Champions League, mientras que el equipo de Zidane es segundo, un punto por debajo del Borussia Monchengladbach, a tres del Shakhtar y a cinco del Inter.

Fabio Capello, de 74, dirigió al Real Madrid en dos períodos separados de una temporada cada uno, en los que ganó un título de liga por temporada, pero nunca fueron bien vistos su actitud hacia algunos jugadores y su enfoque táctico. Con el AC Milan ganó una Champions ante el Barcelona.

