Cantú asegura que no habrá sanciones para el Tricolor por fiesta

A mí, si hay buena o mala fiesta, si hay mujeres para convivir o para algo más, no me interesa. Yo lo único que digo es que ojalá hayan pedido permiso, si no, menudo problema el que tienen en casa. Y créeme, si estás bien o mal ahí, afecta el rendimiento en el campo. Es todo. https://t.co/GIXxxCKdWV