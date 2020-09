Canterano del América EXIGE salida de Roger Martínez ¡Polémica en Twitter!

El conjunto del América se ubica en el cuarto puesta de la tabla general del Guardianes 2020 de la Liga MX con 16 unidades, un punto menos que el líder León, sin embargo las críticas en redes sociales contra el accionar del equipo de Miguel Herrera siempre es tendencia al pedir la salida del estratega y ahora se ha polemizado tras una publicación en la que una de las joyas de la cantera de las Águilas a explotado y pedido la salida del futbolista colombiano Roger Martínez; uno de los futbolistas más atacados por los hinchas de los de Coapa en Twitter.

El joven canterano Morrison Palma de 20 años de edad es una de las jóvenes promesas del equipo Americanista, quien alzó la voz y estalló contra Roger Martínez, manifestando su molestia con el futbolista sudamericano por el bajo nivel y la displicencia con la parece encarar los duelos en los que ha sido recurrido con el equipo en la Liga MX.

Canterano de América pide salida de Roger.

Pide Morrison Palma salida del América de Roger Martínez

Y es que la cuenta de ‘Águilas Monumental’ en Twitter compartió una nota en la que hacían mención del rendimiento del colombiano Roger Martínez de 26 años de edad y ante ello el joven de la cantera pidió fuertemente que se vaya del equipo del América el sudamericano.

Oportuno hacer mención que el tuit estuvo solamente por unos minutos, posteriormente fue borrado. Tal parece que no solamente la afición del América no soporta más al cafetalero con su rendimiento, también en el seno de Coapa los jóvenes no aguantan más al número 9 del equipo de Miguel Herrera. Desde la llegada de Roger Martínez procedente del Villarreal en el 2018, el sudamericano ha jugado 78 duelos, sumando solamente 18 goles, 12 asistencias y 3 expulsiones en su andar en la Liga MX.