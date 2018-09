Canelo y Golovkin ya se encuentran en Las Vegas para su combate

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin arribaron a Las Vegas para preparar la recta final al combate que llevarán a cabo el próximo sábado, 15 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Álvarez, que estuvo involucrado en problemas de dopaje a causa del Clembuterol, afirmó que llega con toda la concentración a tope.

“Con la cabeza fría pero con la sangre caliente, así que voy a salir a hacer mi trabajo y obviamente, inconscientemente, va a estar detrás de mí todo esto que se ha dicho y todo lo que se ha hablado y eso me va a ayudar mucho”.

De igual manera, informó que no estará en busca de otro método para derrotar a Golovkin que no sea lanzándolo a la lona.

“La experiencia que tengo es la que va a salir avante en esta situación, no me va a dejar perder la cabeza, voy a hacer mi trabajo. Me preparé para un nocaut y a eso vengo”.