Agencias/Diario La Verdad Baku, Azerbaiyán.- La pelea "Canelo" y Golovkin parte 2 en mayo 2018, ambos peleadores tendrán la libertad para negociar la revancha para posiblemente el día 5 de mayo en territorio estadounidense. El CMB (Consejo Mundial de Boxeo) ha anunciado en la inauguración de su convención anual número 55, que han aprobado para que negocien y se organice la segunda pelea entre el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin; ya que es la la batalla que el mundo del boxeo quiere ver.

The beginning of the WBC 55th Convention in Baku with the Board of Gobernors meeting to analyze the most important issues of the year. pic.twitter.com/78p3hVMl3r