Canelo vs Golovkin III: ¿Quién es Carolina Ross?

Después de algunas semanas de incertidumbre, se ha revelado quién interpretará el Himno Nacional Mexicano en la pelea Canelo vs Golovkin III, la cual se disputará el sábado 17 de septiembre en Las Vegas.

El tapatío ha decidido que la cantante sinaloense Carolina Ross sea quien interprete el himno. Nacida en Culiacán y con 26 años de edad, Ross saltó a la fama en 2013, cuando participó en el reality show "La Voz México".

"Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez; muy agradecida por esta oportunidad, de todo corazón".

Carolina Ross agradece la oportunidad

Canelo vs Golovkin III: ¿Quién es Carolina Ross?

"No se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes también, porque me acompañan en esta aventura, no me la creo", compartió Ross a través de sus cuentas de redes sociales previo a la trilogía Canelo vs GGG.

La Trlogía Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin es una pelea que el tapatío ha tomado como algo personal, por lo que ha lanzado varios ataques verbales en contra del kazajo, quien se ha mostrado reacio a responderle, a pesar de la dureza de las declaraciones.

Con frases como "camina con bandera de pendejo", el monarca azteca ha buscado desestabilizar al que fuera su amigo, sin lograr que eso suceda, hecho que no deja de sorprender y para el cual dejó una contundente explicación.

Te puede interesar: Canelo vs Golovkin: Así será el "Cinturón Zapoteca" que disputarán

Canelo vs Golovkin III se calienta

Canelo vs Golovkin III: ¿Quién es Carolina Ross?

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel", afirmó GGG.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.