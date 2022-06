Canelo responde a críticas de Ryan García: “Tu no has logrado nada”

Ryan García sigue atacando a Saúl "Canelo" Álvarez y a su entrenador Eddy Reynoso a través de diversas declaraciones , lo que ya al parecer provocó molestia en el pugilista mexicano, quien lanzó fuertes declaraciones en contra del californiano.

Cabe recordar que Ryan García formaba parte del Canelo Team, es decir, era entrenado por Eddy Reynoso, pero a inicio de este 2022 decidió separarse de ellos, acusando a falta de tiempo y dedicación del entrenador hacia su carrera; pues bien, dicho tema, lo volvió a revivir 'The King' durante esta semana de promoción de la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

Los ataques de Ryan García

"Sentí que había una falta de concentración y falta de tiempo (con Reynoso). Entonces, tomé la decisión con base a lo que necesitaba. Eddy es un gran entrenador, pero tienes que estar ahí todos los días. No importa lo grande que seas o no", comentó García durante una entrevista.

Por si esto fuera poco, Ryan García de hace unos días declaró a DAZN, que él ve como vencedor a Gennady Golovkin para la pelea que tendrá ante Canelo el próximo 17 de septiembre. “Siento que quien pierda este combate tendrá que retirarse con seguridad. Creo que Golovkin va a tener una pelea increíble de alguna manera.

Obviamente no se puede olvidar, está Canelo, pero tengo la sensación de que Golovkin tendrá la actuación de su vida. Voy a decir (que ganará) GGG”, aseguró.

La respuesta de Canelo Álvarez

Ante esto, la respuesta del Canelo Álvarez fue directa mostrando una gran molestia recordandole que no ha ganado nada. "No has logrado nada (Ryan García) y empiezas a hablar de boxeadores que han logrado mucho. Cuando yo tenía 20 años ya era campeón", dijo.

