Canelo publica foto con su esposa para disculparse por su coqueteo con Lucero

Hace unos días una controversia atrapó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando durante una posada en el estado de Nuevo León, cantó junto a Mijares y Lucero, pero no perdió la oportunidad para coquetearle a la cantante e incluso darle un beso y una rosa.

Muchos fans del boxeador enloquecieron por el hecho, pero no por sus dotes de galán, sino por que hace unos meses se casó de manera oficial con Fernanda Gómez, quien aparentemente no tomó nada bien el hecho y el Canelo sufrió las consecuencias.

A través de la cuenta oficial de Instagram de El Canelo, apareció una fotografía que más que expresar el amor que le tiene el tapatío a su esposa, dio a entender que se trataba de una disculpa hacia ella por parte del Canelo, ya que probablemente recibió una potente regañada por su coqueteo a Lucero.

Canelo se disculpa con su esposa con foto en Instagram

Una fotografía con la leyenda ‘La dueña de mi corazón’, se hizo viral en redes sociales, donde el campeón indiscutido del peso ligero quedó en la lona y no exactamente por un golpe de otro rival, sino por su propia esposa, quien aparentemente le hizo entender al Canelo que su coqueteo con Lucero no le hizo nada de gracia.

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace unos días el Canelo causó polémica por coquetearle a Lucero en un concierto durante su visita a Nuevo León, misma que generó una enorme controversia por el hecho de que el boxeador está casado, y aparentemente sufrió las consecuencias poco después y publicó la foto para demostrar quién es su verdadero amor.

¿Qué pasó con el Canelo Álvarez?

El Canelo hizo público el amor que siente por su esposa

A pesar del escándalo, aparentemente el pugilista demostró su agilidad tanto dentro como fuera del ring, pues tras su foto de disculpas, su esposa le respondió lo siguiente: ‘Te amo mucho, tú el mío por siempre’, con lo que se confirmó que el conflicto que pudo haber ocasionado la escena con Lucero quedó en el pasado.

Mientras tanto, el Canelo se sigue preparando para su ascenso a la categoría de peso crucero, donde debutará con una pelea de campeonato el próximo mes de May en la tan esperada ‘Canelo vs Makabu’, la cual será emocionante debido a que el Canelo no impuso restricciones de peso al actual campeón.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!