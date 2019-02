'Canelo' no peleará contra mexicanos.

Luego de ganar en el pasado mes de mayo de 2017 a Julio César Chávez Jr. en donde en los últimos rounds de la batalla no hubo competencia para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el tapatío ha dicho que no tiene en mente volver a enfrentar otro pugilista mexicano.

"Yo represento a México, no me agrada la idea de enfrentar a un Mexicano. No volveré a enfrentar a un Mexicano porque yo represento a México", declaró Álvarez desde New York, en el inicio de la gira de medios de su pelea del 4 de mayo contra Daniel Jacobs.