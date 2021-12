Canelo no le impondrá peso a Ilunga Makabu, lo confirma Eddy Reynoso

La pelea entre Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y el boxeador del Congo Ilunga Makabu ya se ha convertido en una de las más esperadas del 2022, aún más después de que fue pospuesta por el reclamo de pelea por derecho de Thabiso Mchunu.

A pesar de esto, el campeonato de peso crucero se ha vuelto el nuevo objetivo del Canelo, por lo que el tapatío desmentirá los rumores de los que ha sido víctima en últimos meses y tanto él como su entrenador dieron nueva información de la pelea.

Saúl Álvarez y Eddy Reynoso, representante del Canelo Team confirmaron que no le no pedirán restricción de peso a Ilunga Makabu, una solicitud de la que acusaban al Canelo en peleas anteriores para supuestamente darse ventaja, algo que no sucederá en esta próxima pelea.

Ilunga Makabu no cambiará de peso en pelea contra el Canelo

La pelea del Canelo contra Makabu será diferente a las demás

El entrenador Eddy Reynoso declaró que no existirán restricciones de peso en combate Canelo vs Makabu, pero habrán otro tipo de negociaciones, aunque dio la declaración para los fans asegurando que la pelea ya es un hecho, y el Canelo ya entrena para adaptarse a la categoría crucero y dar una buena pelea al actual campeón.

Después de que el CMB propuso la pelea Canelo vs Makabu por la petición de Thabiso Mchunu por derecho al campeonato crucero, este combate se efectuará y el ganador será quien enfrente al tapatío a mediados del año 2022, lo que ha convertido a este cinturón en uno de los más codiciados del momento.

¿Canelo si enfrentará a Ilunga Makabu?

Makabu tendrá que vencher a Mchunu para enfrentar al Canelo

Todavía no se sabe si el Canelo enfrentará a Ilunga Makabu o a Thabiso Mchunu, pero los expertos auguran que Makabu mantendrá su título y podrá ser el rival del mexicano, así que por el momento el Canelo sólo tiene que entrenar y esperar la fecha de su pelea.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pugilista africano se mostró bastante emocionado por el combate e incluso amenazó con noquear al Canelo, a pesar de esto ambos deportistas se portaron bastante profesionales en su primer encuentro, por lo que aumentaron la emoción por su pelea,

