‘Canelo’ ganó por nocaut; Saunders quedó con fractura en el pómulo

Por una fractura en el pómulo luego de caer por nocaut técnico en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos ante Canelo Álvarez, el británico Billy Joe Saunders tuvo que ser trasladado a un hospital cercano donde fue atendido de urgencia.

Durante la pelea, el británico sufrió una lesión en el ojo derecho que le impidió continuar en la frente al campeón mexicano, producto de un brutal uppercut de derecha; el rostro de Saunders quedó severamente lastimado, por lo que decidió no salir al noveno round por instrucciones de su entrenador.

Debido al castigo, el boxeador europeo tuvo que ser trasladado en ambulancia, donde se le vio notablemente consternado; no pudo erigirse con los títulos de peso supermedio de la AMB, OMB y CMB. Además, Billy Joe Saunders sufrió la primera derrota de su carrera, dejando su récord en 30 victorias y un descalabro.

'Canelo' Álvarez manda al hospital a Saunders

'Canelo' Alvarez gana pelea por nocaut

"Creo que le quebré el pómulo. Llegué a la esquina y le dije a Eddy, 'creo que le quebré el pómulo, ya no va a salir', y así fue", dijo Canelo al final de la pelea.

En el octavo round, Saunders lanzó un volado de derecha y quedó desprotegido ante 'Canelo' Álvarez, quien le conectó un upper directo al pómulo derecho que empezó a inflamarse de inmediato, obligándolo a retroceder hacia las esquinas para alejarse del castigo del mexicano.

Eddy Reynoso, entrenador del Canelo, declaró después de la pelea que el mexicano le dijo en la esquina: "que no iba a salir porque le quebró el pómulo".

El promotor Eddie Hearn mencionó que el británico sufrió una fractura. "No podía ver, hablé con Mark Tibbs y dijo que no podía ver, no lo dejó salir", señaló Hern. "Creo que Billy peleó muy bien, pero 'Canelo' es bastante fuerte, rompió su cuenca del ojo. Fue muy bueno, muy bueno. Sin embargo, fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, con esta victoria, 'Canelo' se proclamó campeón Supermediano del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo, mejorando su récord a 56-1-2 (38 KOs), mientras Saunders perdió su invicto, estancandose en 30-1 (14 KOs).

