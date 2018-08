Canelo buscará vencer a Golovkin por nocaut

Luego de los polémicos comentarios de Gennady Golovkin, quien afirmó que Saúl Álvarez es el contrario más sucio y desagradable que ha encarado, el Canelo se mostró mentalizado para ganar por el nocaut desde el primer asalto a un mes del desempate frente al kazajo.

"Voy a salir a trabajarlo para buscar el nocaut, eso haré desde el primer asalto, obviamente con mucha experiencia, pero así quiero que termine la pelea, quiero que me levanten la mano después del K.O", declaró el pugilista mexicano para Azteca Deportes.

Estudió a su rival para conocer sus debilidades

El tapatío indicó que el primer enfrentamiento contra GGG le hizo posible estudiar a su rival y conocer sus debilidades para que sea capaz de hacerle daño, lo que lo hace sentirse preparado para resultar airoso de la pelea.

"He visto como 10 veces la pelea (anterior), lo que me faltó o el error que cometí fue quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpear, eso me faltó y en esta pelea no pienso desaprovechar ningún momento", aseguró.

Canelo aseguró que se conserva en control antidopaje constantemente para comprobar que es un peleador limpio.

"Siempre he tenido prueba, esto es voluntario, vienen dos veces a la semana y he tenido como 15 o 20 (pruebas) después de aquel día".