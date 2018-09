'Canelo' afirma que va por el nocaut contra Golovkin.

A 20 días de que se lleve a cabo la pelea en el pugilista mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, el “Canelo” afirmó que buscará desde el arranque del combate el nocaut y que no le dará la oportunidad de pensar durante la batalla.

De igual manera el tapatío dijo que es una pelea muy importante para su carrera.

Faltan solamente 10 días para que se celebre en Las Vegas la pelea Canelo vs Golovkin 2 en el T-Mobile Arena llegando a la gran pelea del 15 de septiembre con un récord como profesional de 49-1-2 y de las cuales han sido 34 por la vía del nocaut; mientras que el kazajo llega con 38-0-1 y 34 triunfos por nocaut.

Yo no creo en las casualidades... yo creo en la disciplina, en el trabajo fuerte y la perseverancia ���� #teamcanelo #sept15 #value @ValueArrenda pic.twitter.com/y3mHWP4hUx

“Canelo” Álvarez se encuentra confiado y concentrado al 100% para la pelea del próximo 15 de septiembre en Las Vegas.

“La negatividad no me afecta”, dijo Álvarez. “Siempre me concentro en lo que hago. Tengo que pensar en la pelea. Si (Golovkin) piensa todo el tiempo en mí, no está pensando en la pelea”.