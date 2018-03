Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- 'Canelo' VS 'GGG', Nominada a pelea del año La pelea que protagonizaron Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin fue uno de los momentos más relevantes en el boxeo mundial durante el año. Es por eso que el combate celebrado el pasado 16 de septiembre ,está nominado como "Pelea del Año" en los premios que entregará el Consejo Mundial de Boxeo. Además de la ‘Canelo’ vs ‘GGG’, las peleas que también entran en la terna son las que ofrecieron Badou Jack ante James DeGale y Leo Santa Cruz contra Carl Frampton. También están consideradas la victoria de Juan Francisco Estrada ante Carlos Cuadras en pelea de mexicanos en “Superfly”, el revés del ‘Chocolatito’ para perder su título con Sor Rungvisai y la caída de Miguel ‘Micky’ Román contra Takashi Miura. Además, Golovkin podría recibir el premio a "Boxeador del Año", pues está nominado junto a Srisaket Sor Rungvisai, Terence Crawford, Deontay Wilder, Mikey García y Jermell Charlo. Por su parte, García, Charlo, Wilder y Sor Rungvisai pelearán por el “Nocaut del año” y finalmente, para “Evento del año”, destacan tres en particular: la velada “Supremacy”, donde empataron Golovkin y el ‘Canelo’; la función “Superfly” en Los Angeles, California, y la criticada pelea entre Floyd Mayweather Jr. y la estrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor.

