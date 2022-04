Canelo Álvarez y los lujosos autos que presume en Guadalajara

Canelo Álvarez posee una colección de autos de lujo

Canelo Álvarez es uno de los deportistas más rentables de la actualidad y prueba de ello es la gran fortuna que ha conseguido, misma que le permite poseer una gran colección de autos lujosos, que ha mostrado en sus paseos por Guadalajara.

En redes sociales circula un video, donde se ve al boxeador Canelo Álvarez en un muy lujoso Lamborghini Aventador S LP740-4.

Sin embargo este no es el único que ha sorprendido, pues en su colección tiene un Ferrari, un Shelby Cobra de Mustan, un Tesla eléctrico así como un Mercedes Benz, entre otros.

Fortuna de Canelo Álvarez 2022

Canelo Álvarez es uno de los deportistas más rentables

De acuerdo a la revista Forbes, el boxeador Canelo Álvarez tiene una fortuna que asciende a los 4 mil 800 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los deportistas mejor pagados.

Entre los planes empresariales de Saúl Canelo Álvarez, se encuentran lanzar su propia cadena de gasolineras.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”, dijo en una entrevista.

Canelo Álvarez próxima pelea

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentarán el próximo 7 de mayo

El boxeador mexicano se enfrentará contra el ruso Dmitry Bivol y será un gran reto en su carrera, pues combatirá en una categoría distinta, peso semicompleto.

La próxima pelea de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol se llevará acabo el próximo 7 de mayo, en la ciudad de Las Vegas, en la área T-Mobile

