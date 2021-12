Canelo Álvarez terminó su relación con Televisa por que lo llamaron asesino

El Canelo Álvarez es una de las figuras deportivas más mediatizas del mundo, sin embargo él ya ha sido protagonista de escándalos o al menos eso le hicieron creer a los fans, como sucedió en el pasado con Televisa, pues la empresa lo vetó y el pugilista los rechazó rotundamente.

TVNotas antes tuvo el sello de Televisa, y dicha revista es conocida por su amarillismo y exageración, misma acciones de las que fue víctima el Canelo y el problema culminó

¿No te has preguntado por qué las peleas del Canelo no se transmiten por Televisa? Pues esto tiene una fuerte razón, misma que fue una de las pocas veces que causaron que el Canelo perdiera los estribos, pues la cadena Televisa lo acusó de asesino y ahora te daremos todos los datos.

Canelo y Televisa rompieron relaciones por acusación de asesinato

TVNotas acusó al Canelo de asesino tras la muerte de su sparring

Aunque la relación era fructífera, fue en el 2014 que todo se derrumbó completamente después de que el sitio de Noticias TVNotas+acusó al Canelo de asesinato en un reportaje que hicieron sobre el fallecimiento de uno de sus colaboradores.

La revista acusó directamente al Canelo de la muerte del Sparring Javier Jáuregui, diciendo que murió a causa de las terribles golpizas que recibía por parte de Saúl, por lo que el 8 de abril de ese año, fue el propio Canelo quien dijo que sus peleas ya no serían transmitidas en Televisa, pues las acusaciones falsas le ofendieron mucho.

¿Qué pasó con el Canelo y Televisa?

El Canelo dejó en claro que no quería reconciliarse con Televisa

Te informamos en La Verdad Noticias que aunque el hecho de la muerte del sparring era cierta, no fue culpa del Canelo, sin embargo la revista lo acusó para crear polémica, por lo que probablemente se han de arrepentir en la actualidad al percatarse del impresionante éxito que ha tenido el tapatío, siendo TV Azteca la empresa que disfruta de estos beneficios.

Así es como desde el 2014 no hay relación entre Televisa y el Canelo, lo que significa pérdidas millonarias para la empresa, ya que combates como ‘Canelo vs Makabu'. auguran millones de visualizaciones, mismas de las que televisa no podrá tener nada debido al error de TVNotas.

