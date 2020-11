"Canelo" Álvarez se vuelve "Ángel de la Guarda" tras pagar cirugía de una niña

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, se ha ganado el corazón y el respeto de todos los aficionados al boxeo, y no solamente arriba del cuadrilátero sino en la vida misma, esto luego de ayudar a cumplir el sueño de una niña que desea caminar.

El "Canelo" protagonizó una conmovedora historia junto a Lupita, una niña que compartió un video en redes sociales dirigido al pugilista mexicano, en el cual le pedía ayuda para que le autografiara unos guantes que pretendía rifar para poder pagar parte de su tratamiento.

En el video compartido por el portal El Universal, Lupita le pide al "Canelo" que solamente le firme unos guantes que sus padres le comprarían con el fin de rifarlos y con ello poder recaudar fondos para continuar sus terapias y el equipo necesario para caminar.

El "Canelo" sorprendió a Lupita pagando la operación

La respuesta del boxeador no tardó en llegar y conmovió a todo el medio del deporte por el enorme gesto que tuvo con la pequeña, pues el “Canelo” le dijo que no se preocupara por la firma, pues él mismo le iba a hacer llegar el dinero que necesitaba para la operación.

Además, Álvarez le hizo llegar algunos obsequios a la pequeña, quien respondió con un segundo video el enorme gesto del pugilista, a quien desea conocer en persona en una de sus próximas visitas a Guadalajara.

“Quiero ver si usted me daba permiso, que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firme y yo poder rifarlos para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder caminar”, escribió Lupita.

Saúl Álvarez no dudó en ayudar a Lupita

"Hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Que no tiene que firmar nada, que me diga cuanto necesita para sus terapias, yo se las doy. Que no se preocupe por firmarlos, que me diga cuánto para sus terapias, respondió Álvarez.

"Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y mis cosas que necesito,. Ojalá que pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar, para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi Ángel de la Guarda.

