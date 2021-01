“Canelo” Álvarez se suma al apoyo en favor de David Antolín

Por muchos es conocido el lado altruista del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien en diversas ocasiones ha ayudado a personas que necesitan de algún apoyo, incluso, también ha colaborado en algunos desastres naturales.

Durante los últimos días ha llamado mucho la atención el caso de David Antolín, el joven de 17 años de Monterrey que necesita un trasplante de pulmón debido a una enfermedad degenerativa que padece.

Ante esta situación, el campeón mundial de peso medio del CMB y de la AMB, Saúl Álvarez, decidió unirse a la causa para ayudar a David Antolín y también hizo un llamado a la cultura de donación en México.

Saúl Álvarez llamó a la solidaridad

“Quiero hacer un llamado a toda la gente de que todos podemos poner nuestro granito de arena. Esto no se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho”, detalló el “Canelo”.

Como te dimos a conocer anteriormente en La Verdad Noticias, David Antolín padece una enfermedad denominada fibrosis quística, por ello decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda y cumplir el milagro.

El emotivo vídeo que se subió a Instagram esta semana en el que rompió en llanto conmovió a México y se han sumado más personas a pagar los gastos que implican este trasplante.

“Canelo” ‘Alvarez visitó a David Antolín

El emotivo vídeo compartido en Instagram, en el cual se observa al joven rompiendo en llanto, llegó a manos del “Canelo” Álvarez, quien no solo se unió a la causa, sino que también lo visitó y aprovechó para hacer un llamado a la solidaridad.

Te recomendamos ‘Canelo’ Álvarez YA TIENE rival para segunda pelea de 2021

“Yo voy a poner mi granito de arena y que se cumpla su milagro. La verdad es que no no soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente porque cuando lo haces de corazón creo no hay necesidad de hacer este tipo de vídeos.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.