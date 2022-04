Canelo Álvarez se prepara para su pelea contr Bivol con una alimentación vegana

El boxeador mexicano ha transformado su cuerpo para su siguiente pelea/Foto: Marca

El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez continúa preparándose para su siguiente pelea del próximo 7 de mayo ante el ruso Dymitri Bivol. Para ello, el tapatío requiere subir a las 175 libras en busca de conquistar la categoría como parte de su nueva etapa.

Así que para conseguir su espectacular cambio físico, decidió realizar una alimentación vegana, es decir, sin alimentos de origen animal (carne, leche, huevo), algo que le ha traído buenos beneficios, y asegura que se siente muy bien.

“No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un ching*dazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, explicó en entrevista con ESPN, Canelo Álvarez que está a menos de un mes de pelear contra Bivol.

Canelo Álvarez demuestra su disciplina y dedicación

Canelo está realizando una alimentación estricta y un arduo entrenamiento/Foto: Instagram

Álvarez volverá a pelear en las 175 libras por primera vez desde el 2019 cuando venció a Sergey Kovalev, por lo que ha cuidado cada detalle para estar en el mejor momento. “Me siento muy bien. Mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento muy fuerte, de mi estómago muy bien”, señaló en su entrevista.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, a través de sus redes sociales, Canelo Álvarez ha enseñado su impresionante físico que ha logrado gracias a su disciplina y dedicación, no sólo en una alimentación a base de plantas, sino también en sus entrenamientos.

Saúl

Álvarez subirá al ring para enfrentar a Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada y a sólo unas semanas del combate los resultados son más que visibles sobre el trabajo que ha realizado el mexicano.

¿Cuántos años tiene el Canelo?

Álvarez ha logrado destacar en el boxeo/Foto: Marca

Saúl Álvarez actualmente tiene 31 años de edad. El originario de Guadalajara, Jalisco, lleva 16 años practicando boxeo, ya que comenzó en el deporte desde que era adolescente. Hasta ahora, el Canelo Álvarez es considerado como uno de los mejores libra por libra del mundo, con varios títulos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!