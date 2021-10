Canelo Álvarez se niega a completar la trilogía con Golovkin por esta razón

Saúl “Canelo” Álvarez actualmente se está preparando para su próxima pelea contra Caleb Plant. Pero muchos fans se han preguntado por qué ha decidido no completar la esperada trilogía contra Gennady Golovkin, puede que sea porque el tapatío ya no lo necesita.

Así lo reveló el ex técnico del kazajo, Abel Sánchez ante el portal FightClub: “Creo que GGG lo necesita más (la trilogía) de lo que Canelo lo necesita. Él no quiere hacer la pelea, tiene tres o cuatro tipos alineados con los que quiere enfrentarse”.

“Él (Álvarez) está buscando muchas cosas diferentes y Gennady no es una de ellas. Está buscando el estatus de Salón de la Fama", agregó Abel Sánchez. No obstante, como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Canelo Álvarez no descarta una tercera pelea con Golovkin, aunque por ahora no es su prioridad.

Las peleas de Canelo Álvarez vs GGG

Álvarez y Golovkin han generado polémica con sus peleas/Foto: DAZN

Canelo vs Golovkin han peleado en dos ocasiones: la primera fue en 2017, donde el resultado final fue un empate, aunque muchos aficionados consideran que GGG era quien debía llevarse la victoria.

Mientras que el segundo encuentro en el ring fue en 2018, donde Álvarez consiguió la victoria, algo que generó polémica, ya que muchos consideran que el kazajo era quien en realidad se merecía el triunfo, porque acertó más golpes, manejó la pelea en el área que quiso y fue quien mejor defensa mostró, de acuerdo con los expertos.

Por este motivo, se sabe que Gennady Golovkin es el mayor rival a vencer de Canelo Álvarez, especialmente porque sus dos primeras peleas han generado controversia, ya que se dice que los jueces han favorecido al mexicano. Ante esto, el público espera que Saúl acepte concluir la trilogía pronto.

Canelo está enfocado en enfrentarse a otros rivales

El boxeador mexicano se está preparando para su siguiente rival a vencer/Foto: El Siglo de Torreón

Canelo por ahora se mantiene enfocado de cara a su pelea con Caleb Plant por los Títulos Mundiales Súper Medianos AMB, CMB, FIB y OMB. En el caso de Gennady Golovkin, el kazajo realizó una sola pelea en el 2020, al derrotar a Karim Szeremeta por KO7.

No obstante, se ha dicho que GGG estará volviendo al ring en diciembre frente a Ryota Murata por los Títulos Mundiales Medianos AMB y FIB. De esta manera, los fanáticos tendrá que esperar posiblemente hasta el siguiente año para ver un posible enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Golovkin.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!