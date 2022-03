Canelo Álvarez se declara fiel seguidor del Atlas, “ya soy rojinegro”

El reciente campeonato de la Liga MX que consiguieron los Rojinegros del Atlas en el Torneo de Apertura 2021, ayudó para sumar un hincha más a su afición, se trata nada más y nada menos que del Canelo Álvarez.

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, el pugilista mexicano confesó que ya es aficionado rojinegro, máxime a que los alentó con un discurso previo a la Final que vivieron ante La Fiera.

El mejor libra por libra detalló que aquel discurso a los rojinegros un día antes de la Final, estuvo basado en su experiencia propia, donde los alentó a dar todo en el duelo crucial, debido a que si salían vencedores sus vidas cambiarían.

Canelo Álvarez ya es del Atlas

"YA SOY (del @AtlasFC)!" nos confiesa el @Canelo.



Como muchos saben, por medio de @CANELOTEAM (que es rojinegro hasta la médula) les mandó un mensaje en vídeo para motivarlos previos a la Final.



La clave? Recordarles que ganar la �� les podía CAMBIAR SU VIDA.@zona3noticias pic.twitter.com/HvaMgJ13Pj — Omar Pérez Campos (@omardepor) March 2, 2022

"Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia, me ha cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes en mi carrera, es poner todo el empeño, ya hiciste todo en el gimnasio, cuando estés ahí en el cuadrilátero es poner todo de ti”, señaló Saúl Álvarez.

"Fueron palabras que me nacen decirlas porque las he vivido, fue lo único que les dije, que después de ganar ese campeonato, les iba a cambiar su vida, y que pusieran todo de ellos, que era un día más para ser campeones y que iba a cambiar su vida de todos", detalló.

Canelo y Reynoso festejó el título del Atlas

Canelo Álvarez y Eddy Reynoso festejaron el título del Atlas.

El Canelo explicó que el 2021 fue un gran año para su entrenador Eddy Reynoso, debido a que vio al Atlas campeón de la Liga MX y en el boxeo lograron unificar los cetros supermedianos. "Para Eddy fue un gran año, ganó su Atlas, ganamos nosotros, entonces estoy muy contento".

El Canelo Álvarez había aceptado hace unos años que era seguidor de las Chivas, incluso en distintas ocasiones ha aparecido en fotografías con la playera rojiblanca; sin embargo, el título del Atlas que puso fin a una sequía de 70 años sin cetro de Liga, lo hizo cambiar de opinión.

