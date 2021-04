“Canelo” Álvarez responde a las críticas de Billy Joe Saunders

El próximo 8 de mayo, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez buscará unificar la división de peso súper mediano al enfrentar a Billy Joe Saunders en el estadio AT&T, 60 mil personas. Duelo que estaremos reportando para ti en La Verdad Noticias.

Sin embargo, existen muchos detractores que dudan del talento y la calidad del actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de ellos es el propio Saunders que hizo fuertes declaraciones previo a la pelea.

Hace algunos días el boxeador británico declaró que "tal vez la pelea ya está arreglada" ante el pugilista mexicano, considerando que éste ya tendría pactada su siguiente contienda contra Caleb Plant.

“Canelo” Álvarez respondió a Saunders

El boxeador tapatío respondió a las críticas de Suanders.

Ante dichas declaraciones, el tapatío respondió a las críticas de Joe Saunders, sobre el supuesto arreglo de la contienda, a lo que el monarca mexicano respondió que solo eran excusas antes de subir al cuadrilátero.

"Los medios de Inglaterra no pueden venir ya que no los dejan. Lo demás, es hablar, son excusas antes de tiempo, yo a lo mío, me voy a subir el 8 de mayo a ganar y concentrado a lo que yo quiero hacer", aseguró Saúl en entrevista con Fino Boxing.

El mexicano asegura que todos los boxeadores siempre quieren pelear con él, sin embargo deberían intentar otros combates entre ellos. "Todos quieren conmigo y nomás buscan la pelea conmigo, que peleen entre ellos, estaría bien también para el público", finalizó.

Y es que el plan del Canelo es unificar los títulos supermedianos de la AMB, CMB, FIB y OMB, aunque deberá vencer primero a Saunders, quien ostenta este último campeonato, y ya después iría ante Plan.

Finalmente, “Canelo” Álvarez señaló que las críticas no le afectan, ya que consideró que mientras siga peleando los comentarios negativos siempre van a existir, aunque reconoció que los títulos al final de su carrera hablarán por sí solos.

