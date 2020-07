‘Canelo’ Álvarez recibe negativa y piensa en Chávez Jr. para revancha.

Todo parece indicar que las opciones para un posible rival para el próximo mes de septiembre para el peleador azteca Saúl ‘Canelo’ Álvarez se agotan, puesto que ahora encontraron una negativa para una pelea en contra de Billy Joe Saunders y ante esto el equipo del tapatío piensan ya en una posible pelear en contra de Julio César Chávez Jr.

Si bien de no haber existido la pandemia del coronavirus, la fila para enfrentar al ‘Canelo’ sería interminable, por dicha situación que se vive muchos se han negado por los factores de no tener aficionados en las contiendas y tras no tener la venta de entradas y algunas pérdidas de otros ingresos; haría que se complique el tener un rival para el mes de septiembre porque igual hay cada vez menos bolsa para la peleadores por dicha situación.

'Canelo' Álvarez.

Ante la situación mencionada anteriormente, el equipo del pugilista Saúl Álvarez plantea el darle una pelea de revancha a Julio César Chávez Jr., por lo que se podría vislumbrar una segunda pelea para el próximo mes de septiembre.

Y es que las negociaciones con el séquito de Billy Joe Saunders se han estancado y complicado, por ello el ‘Canelo’ Álvarez tendría en mente darle la revancha a Julio César Chávez Jr., quien anhela dicha oportunidad y que además se especula tendría un par de peticiones especiales para concretar dicho enfrentamiento.

Habría revancha para Chávez Jr. frente al 'Canelo'

Lo que pediría Chávez Jr. para la revancha con el ‘Canelo’ sería que fuera la contienda en las 175 libras y la segunda que no exista cláusula alguna de rehidratación en el contrato.

“El dinero es negociable, la salud no. comenzamos a hablar pero la pelea debe ser en 175, no en 168 ni rehidratación”.

Julio César Chávez Jr.

Ante la petición realizada por Julio César Chávez Jr., el ‘Canelo’ Álvarez, en su momento ha mencionado que no tendría inconveniente con una revancha y que sería para que de una vez por todas retire al ‘Hijo de la Leyenda’ de los encordados.