Canelo Álvarez recibe amenazas de Dmitry Bivol antes de su pelea con Golovkin

Saúl 'Canelo' Álvarez pelea este sábado ante el kazajo Gennady Golovkin en lo que será la tercera edición de su rivalidad en el boxeo profesional, pero antes de la pelea recibió una amenaza velada de parte de Dmitry Bivol y sus ayudantes.

Bivol fue su último adversario antes de esta pelea, y quien lo derrotó por segunda vez en toda su trayectoria en la última pelea que tuvo el mexicano antes de la que se llevará a cabo este sábado en Las Vegas, pero todo el resultado fue por decisión dividida.

En su momento se habló de que el cambio de división le afectó demasiado, pues tuvo que competir de una forma que no lo hacía en años, por lo cual pidió la revancha ante el mexicano, quien no vaciló en decir que quería enfrentarlo de nuevo.

Y ahora, en las horas previas al duelo entre estos dos boxeadores, el equipo de Bivol le mandó una amenaza o advertencia de lo que pasará con su revancha, y en La Verdad Noticias te contamos de qué se trata lo que le dijeron a Saúl.

Bivol amenaza al Canelo

Bivol lo derrotó

Quienes acompañan a Bivol mencionaron que, de perder contra Golovkin, ellos no aceptarían una revancha contra el Canelo, ya que este dijo lo mismo sobre Dmitry si perdía en su futuro encuentro ante el Zurdo Ramírez.

“Si Canelo pierde contra Golovkin, entonces no buscaremos la revancha contra él tampoco. Escuché que él no va a pelear con Bivol si pierde con (Zurdo) Ramírez. Si pierde con Golovkin, entonces no pelearemos con Golovkin”, comentaron.

Canelo vs Golovkin III

Canelo Álvarez y Golovkin se enfrentan

Ahora se espera que una última pelea llegue entre los dos boxeadores que han marcado una rivalidad de época en la actualidad, con el tercer encuentro entre los dos, luego de una victoria del mexicano y el empate en la primera.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin será un encuentro memorable para todos los aficionados de deporte pugilístico, que pondrá cara a cara por última vez a ambos en Las Vegas, un gran escenario para combatir a los ojos del mundo

