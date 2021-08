Canelo Álvarez presumió exclusivo accesorio de edición limitada

El Canelo Álvarez no solo se dedica al box, también es empresario y desde hace tiempo tiene su propia marca de ropa, de ahí que no es extraño verle bien vestido, especialmente cuando se habla de ropa tipo deportiva y gorras en las que hace referencia a su deporte, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el nombre completo de este boxeador mexicano es Santos Saúl Álvarez Barragán, aunque, también se le conoce como el “Hijo de Guadalajara”.

Anteriormente te contamos sobre sí su hija Emily Cinnamon Álvarez se le parece o no; sin embargo, ahora te hablaremos de su otro lado competitivo, los negocios.

Canelo Álvarez lanza nueva gorra

“Hijo de Guadalajara”. Foto: Instagram canelostore

El boxeador presumió por medio de su cuenta oficial en Instagram que sacó una edición limitada de una gorra en color rosa con la siguiente leyenda en inglés ‘No golf no life’, misma que al traducirse en español dice:

“Sin golf no hay vida.”

Este producto se puede adquirir en su tienda oficial “Canelo Store” en aproximadamente 705.18 pesos mexicanos, aunque esto puede elevarse por el costo de envío.

En caso de que no te encante el color rosa, puedes elegir otros tonos, ya que, esta misma gorra está en morado, oro, granate y verde.

Y bueno, si no te gusta el Golf, no te preocupes tiene una gran variedad de gorras, y además, esta edición pertenece a la colección ‘No Sports, No Life’, la cual, también tiene versiones sobre el Baseball y hasta del Soccer.

¿Canelo juega Golf?

Aunque no es tan popular por practicar este deporte, es este una de sus pasiones, de hecho, en su cuenta de Instagram ha subido varios videos y fotos donde se le ve desempeñarse en el campo, de ahí que, tampoco es extraño que la nueva edición de su gorra sea sobre el Golf.

